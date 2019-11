Brief 2 ’Naam Cruijff onterecht besmeurd’

De Foundation werd niet benaderd; Kok had zulke goede bronnen... Inmiddels heeft Kok voor de rechter toegegeven nu ook te twijfelen. Er komt een inlegvel in het boek en in de eventueel volgende druk wordt de passage weggelaten. Het kwaad is echter al geschied: één van onze grootste iconen, die Nederland altijd wereldwijd positief op de kaart heeft gezet, is volkomen ten onrechte besmeurd. Team DWDD, laat dit een les zijn: geef niet een podium zonder vooronderzoek!!

Kees Rakers, Hoofddorp

