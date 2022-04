’Pensioenruzie FNV onbegrijpelijk’

Hierop reageerde Tuur Elzinga, het opperhoofd van de FNV, dat het vermoedelijk geen rechtsgeldig besluit is. Jan de Jong ontving een brief omdat het verzet tegen de pensioenplannen de druppel was. De bestuurders van de FNV hebben er grote moeite mee dat een deel van de senioren zich blijven verzetten tegen het pensioenakkoord. Aangezien De Jong en twee andere vertegenwoordigers van FNV Senioren eind december 2021 een officiële waarschuwing kregen van het bestuur en deze niet ter harte had genomen werd besloten om het lidmaatschap onmiddellijk op te zeggen. Dit alles betekent dat niet alle neuzen, wat het nieuwe pensioenstelsel betreft, binnen de FNV dezelfde kant uitwijzen. Maar ook dat er buiten het FNV grote aversie bestaat tegen het nieuwe pensioenstelsel wat ook het “casino-pensioenstelsel” wordt genoemd. Dan is het onbegrijpelijk dat er binnen de FNV niet goed naar de afdeling senioren geluisterd wordt en het nieuwe stelsel coûte que coûte zonder aanziens des persoons er doorheen wil jassen ongeacht wat de consequenties zijn.

Nol Peels,

Eindhoven