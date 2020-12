Brief 2 ’GGD’s slecht voorbereid’

De GGD’s in Nederland willen niet direct beginnen met vaccineren, stelt Hugo Pronk.

Als reden geven de diensten, dat zij zorgvuldigheid willen betrachten en dat bij een fout de bereidwilligheid tot vaccinatie afneemt. Maar daar is geen spatje bewijs voor. Wel is de organisatie bij GGD van vitaal belang. Welnu, het is duidelijk dat deze organisatie geen enkele visie etaleert, slecht is voorbereid en organisatorisch een ramp is!

Elke dag die nu niet wordt benut, kost nodeloos mensenlevens! Dat mag het management worden aangerekend.

Hugo Pronk, Amsterdam

