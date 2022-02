’Gebrek aan zelfkritiek in Den Haag’

Bekijk ook: Knettergek op kleuterschool Het Binnenhofje

Nog los van het gegeven dat er lokaal vaak andere onderwerpen spelen dan in de landelijke politiek vind ik de oproep nogal goedkoop en gemakkelijk. Niet voor het eerst ontbreekt het de gevestigde partijen - de VVD en het CDA niet uitgezonderd - aan de nodige zelfkritiek.

Ik mis een analyse naar de oorzaken van het hoe en waarom een substantieel deel van de kiezers zich van hen heeft afgewend. Liever dan andersdenkenden te stigmatiseren zou men zich af kunnen vragen waar men te kort geschoten is deze groep kiezers voor zich te winnen. Is er daadwerkelijk wel genoeg aandacht geweest voor de zorgen en de thema’s die deze kiezers belangrijk vinden? Is er over nagedacht of het verstandig is ervoor te pleiten een significant deel van de bevolking uit te sluiten van de besluitvorming? De onvrede hierover maakt de kans dat groepen zich gaan verzetten en zullen radicaliseren alleen maar groter.

Charles Pesch