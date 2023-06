’Coach moet voorbeeld voor jeugd zijn’

Absoluut dieptepunt was het gedrag van de trainer van AS Roma, José Mourinho, die de scheidsrechter na de verloren Europa League finale tot in de parkeergarage heeft achtervolgd. Hebben deze mensen nu niet in de gaten dat ze een voorbeeldfunctie hebben naar het (amateur)voetbal en vooral de jeugd? Spelers die voortdurend lopen te mekkeren, trainers die als een dolle stier langs het veld lopen maken het voetbal kapot, evenals die zogenaamde supporters op de tribunes. Ik hoop dat de UEFA Mourinho bestraft en AS Roma volgend seizoen uitsluit van Europees voetbal, mede door het gedrag van de spelers tijdens de wedstrijd.

A. Klasen