Nieuwe werkwoorden: drimmelen en kagen

Premium De Kwestie

’Wie samen ’iets’ wil vieren, kan vrij nemen’

Maar liefst acht van onze elf nationale feestdagen stammen uit de christelijke traditie. Dat is begrijpelijk. Toen ze in 1965 werden vastgelegd in de Algemene termijnwet om aan te geven wanneer de overheidsloketten gesloten zijn, was ruim 80% van de Nederlanders belijdend christen. De recentste CBS-...