Ombudsman: Ik wil mijn geld terug

Als Jamal de auto bij Domeinen wil ophalen, ziet hij dat er in de achterbak onderdelen van de motor liggen. Dat is gek, denkt hij, want dat stond niet in de verkoopcatalogus.

Jamal baalt als een stekker en wil van de koop af. Als hij wist dat de auto kapot was, had hij er nooit zoveel geld voor betaald. Hij vindt dat Domeinen hem niet goed informeerde over de staat van de auto. Ze hadden toch een foto kunnen maken van de onderdelen in de achterbak? Of van de motor waar duidelijk het een en ander aan ontbrak?

Toch wil Domeinen de koop niet ontbinden. Sinds de coronacrisis zijn dit soort veilingen online. En dat betekent dat geïnteresseerde kopers de auto's niet meer op een locatie kunnen bekijken. Op de website van Domeinen staat dat zij de technische staat van de auto niet controleren. En dat een eventueel risico altijd van de koper is.

Jamal is het niet eens met het oordeel van Domeinen en dient een klacht bij ons in. Collega Auke* pakt de klacht op en doet onderzoek naar de zaak. Hij komt erachter dat Domeinen wel degelijk een foto had gemaakt van de onderdelen die in de achterbak lagen. Alleen stond die foto niet in de online catalogus. Dat is vreemd, want die informatie kan wel belangrijk zijn voor een eventuele koper.

Ik ben het daarom eens met Jamal en vind dat Domeinen hem beter had moeten informeren over de staat van de auto. De staatssecretaris van Financiën vindt dat ook. Hij ontbindt daarom de koop en Jamal krijgt het aankoopbedrag terug.

Ik ben blij voor Jamal dat hij zijn geld terug heeft. Ik zie verder dat Domeinen bij de online catalogi inmiddels ook foto's toevoegt van onder de motorkap en de kofferbak. Die informatie helpt geïnteresseerden om een beter beeld te krijgen van een auto. Omdat alle veilingen tegenwoordig online zijn is dat wel zo handig. Voor Domeinen Roerende Zaken geldt dat zij burgers goed en duidelijk moet informeren, net als andere overheidsinstanties. Het is goed om te zien dat zij van deze klacht leerden en dat nu beter doen.

* Niet de echte naam

