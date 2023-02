Brief 3: ’Gaat bank ook onze telefoon betalen?’

Bekijk ook: Een op de zes Nederlanders kan niet zelfstandig bankieren

Bij vergroten van de letters zie je ook maar de helft. Gaat de bank onze telefoons ook betalen? Ik kan echt geen abonnement betalen bovenop alle andere kosten. En wat gebeurt er als een crimineel mijn telefoon steelt? Banken hebben indertijd iedereen gedwongen een bankrekening te openen. Nu dwingen ze je een smartphone te kopen.

Ik ben digitaal vaardig, maar een smartphone, die ik nauwelijks nodig heb, is me te duur. En vooral een abonnement van ’maar’ een x-bedrag is me veel te duur.

Mirta Haan

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: