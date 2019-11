’Scandinavisch model alleen voor grote bedrijven’

In de Scandinavische landen krijgt iemand die kan aantonen dat hij/ zij vijf jaar heeft gewerkt de mogelijkheid om één jaar thuis te blijven. Tijdens deze periode krijgt de thuisblijvende ouder dan bijvoorbeeld 1000 netto per maand. Doch daar doemt zich volgens mij een probleem op. De werkgever zal intussen een gekwalificeerde medewerker moeten vinden, die hij dan na één jaar weer moet ontslaan. Denk b.v. aan de slager, aan de bloemist of aan de drogist, om maar een aantal kleine ondernemers te noemen die 3 tot 5 personeelsleden hebben. Mocht hij erin slagen een nieuwe medewerker kan vinden, dient de ondernemer bij het aannemen gelijk te melden dat het slechts voor een periode van 1 jaar gaat. Gaat heel moeilijk worden. Dit gaat alleen op bij grote bedrijven waar veel personeel werkt.

Ton Schunselaar, Lelystad