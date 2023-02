’Biden moet stokje overdragen’

Biden heeft het tot nu toe niet slecht gedaan als president. Zo heeft hij belangrijke wetten over investeringen in de infrastructuur doorgevoerd en voert hij een duidelijk buitenlands beleid ten opzichte van Rusland en China. Maar hij wordt door de Republikeinen ook voor ’seniel’ uitgemaakt, er lopen onderzoeken naar hem en zijn immigratiebeleid is ongecontroleerd. Zo doet hij er goed aan om het bij één termijn te houden en een jonge en talentvolle Democraat het tegen Trump of een andere Republikein te laten opnemen.

Bas Overmars,

Amsterdam