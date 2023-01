Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie ’Bevolkingsgroei is niet hoofdoorzaak uitputting aarde’

Door Soumaya Majdoub

Met de regelmaat van de klok verschijnen alarmerende berichten over de bevolkingsgroei en de negatieve invloed van de populatie op het ecosysteem waar de mens afhankelijk van is. Kinderloos blijven om de aarde te redden getuigt van een grote ethische betrokkenheid maar vertrekt verkeerdelijk van de gedachte dat bevolkingsgroei de hoofdoorzaak is voor de afbraak van de biodiversiteit en de verandering van het klimaat.