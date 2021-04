Een van die mannetjes zei toen: „Maar bij ons in de straat bij één huis dit niet doen. Hier wonen oude mensen en die zijn altijd heel aardig tegen ons. Oké, dan daar niet, vielen de anderen bij.” Hoe zoet is dit! De jeugd van tegenwoordig , daar heb ik vertrouwen in.

Anne van Boxtel, Goirle

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via wuz@telegraaf.nl voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.