’Clubs overstag door crisis’

De UEFA heeft het geprobeerd maar het kwam nooit echt van de grond. Grote clubs als Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Bayern München e.a. weten nu in deze crises wat het is om financieel rond te moeten komen. Sponsoren van bedrijven haken het eerst af, en spelers en staf moeten geld inleveren. Want niemand weet hoe lang de coronacrisis nog kan duren.

En voor lege tribunes spelen is voor niemand leuk en zeker niet voor de spelers. Want het is en blijft sfeerloos in het lege stadion.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela