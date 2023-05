Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Asscher kreeg digitale drek over zich heen

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Zorgvuldig kiest hij zijn woorden. Lodewijk Asscher spreekt gewoonlijk al bedachtzaam, nu kiest hij zijn woorden nog zorgvuldiger. Dat is niet vreemd, het verhaal dat hij vertelt is beladen én persoonlijk. Over zijn vader Bram, die als baby werd weggesmokkeld vanuit de Hollandsche Schouwburg en zijn eerste levensjaren in de Tweede Wereldoorlog doorbracht bij onderduikouders. Over zijn opa en oma die concentratiekamp Bergen-Belsen overleefden. En over zijn overgrootvader Abraham die voorzitter was van de controversiële Joodse Raad.