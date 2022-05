Premium Het beste van De Telegraaf

Feyenoord-fan ben je niet voor de lol

Door Rob Hoogland

Was alles maar zo voorspelbaar in het leven – en dan heb ik het niet eens over de mass shooting op die Texaanse school en de reacties erop van weerzinwekkende figuren als Ted Cruz, met hun gênante Second Amendment-zotteklap. Ook daar kon je de klok bijkans op gelijkzetten. Maar wat er in de VS steeds weer tijdens en rondom dergelijke slachtingen plaatsvindt, is zo in strijd met alle menselijke waardigheid, dat ik mij liever beperk tot de voorspelbaarheid van wat er in Tirana met Feyenoord gebeurde, alsmede van iets wat daar qua Rotterdamse inbreng nogal mee samenhangt.