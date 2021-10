’Polen alleen uit op lusten van de EU’

Veel voormalige Warschaupact-landen, zoals Polen, Hongarije, Polen en Roemenië keren zich steeds meer tegen de Europese Unie, terwijl ze destijds wel heel graag onder het ’communistisch Russische juk’ vandaan wilden.

Al deze landen hebben bij hun toetreding in de EU enorm kunnen profiteren van vele miljarden euro’s aan subsidiegeldstromen, maar als aan hen word gevraagd om naar de statutaire regels van de EU te leven, de statutaire regels waardoor ze juist bij de EU zijn toegelaten, dan geven ze helaas niet thuis.

Het lijkt of deze landen daarmee aangeven dat ze wel de aangename lusten maar niet de vervelende lasten willen accepteren.

Gisteren zat ik de oude film ’De drie musketiers’ te kijken, en die eindigt met het kruisen van hun degens, als commitment naar elkaar toe met de woorden: ’One for all, and all for one’. Ze gaan door dik en dun voor elkaar.

Door deze mooie uitspraak werd ik toch maar weer even fijntjes gewezen op enkele grote tekortkomingen van onze Europese Unie.

Mario Verhees, Asten