’Haal Asscher terug als PvdA-leider’

Als ze samen in beeld zijn is het opvallend dat Ploumen altijd één pas áchter Klaver loopt. Dat geeft al direct te denken hoe die verhoudingen werkelijk liggen. Met andere woorden: dat wordt helemaal niks. Ik dacht dat ik het nooit over mijn lippen zou kunnen krijgen, maar ik krijg heimwee naar Asscher. En waar is Hans Spekman gebleven? De ’diehard’ van weleer? Die zouden daar toch heel anders in hebben gestaan en zijn uitgegaan van eigen kracht. En áls Asscher al enige verbinding met een andere partij zou willen, dan toch zéker niet met GroenLinks. Maar het is allemaal nog niet te laat. Trek Asscher opnieuw over de streep, maak hem opnieuw maar weer partijleider en lijdt dan maar enig gezichtsverlies. Dat is altijd nog beter dan op deze manier de partij te verkwanselen en maar wat aan te blijven modderen. Asscher als redder van de PvdA? Wie had dat ooit kunnen denken!

Jan Muijs, Tilburg