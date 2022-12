Premium Het beste van De Telegraaf

In Het Vizier Fotograferen op het WK is een sport op zich

In het spoor van het Nederlands elftal bij dit WK in Qatar is het vak van fotograaf veelzijdiger dan ooit. De wedstrijden, ook die van de andere landen, vormen de ’normale’ momenten. Al mag je je afvragen wat normaal is in deze. Je kunt niet zomaar opdraven en langs het veld gaan zitten. Een jaar vooraf heeft de FIFA een accreditatieprocedure. Dan wordt bepaald wie er wel en niet naar Qatar mogen komen.