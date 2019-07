Op de redactie staan schermen waarop we kunnen zien hoeveel bezoekers op onze website en app actief zijn. Dagelijks loopt dat in de miljoenen. Verspringende cijfers en dansende grafieken geven precies aan hoe artikelen en video’s op dat moment scoren. Hoe anders was dat vroeger, toen je de populariteit van een specifieke krant moest afleiden aan het succes van de losse verkoop bij de sigarenboer.