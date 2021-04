Omerta reikt ver in en rond Eindhoven

Vanwege de grote publiciteit rond de omvangrijke politieonderzoeken Marengo en Eris wordt weleens vergeten dat niet alleen in de Randstad al jaren een drugsoorlog gaande is. Justitie stelt dat in de regio’s Amsterdam en Utrecht een ‘goed geoliede moordmachine’ actief is die geleid werd door Ridouan Taghi. Een reeks liquidaties in het drugsmilieu in Eindhoven krijgt daarentegen veel minder aandacht in de landelijke media. Toch is de geweldsgolf in het zuiden van Nederland minstens zo heftig als de door de mocromaffia veroorzaakte narcoterreur in de Randstad.