Ze waren geleverd door kwekerij Viel uit IJsselmuiden. Toen ik belde om te vragen wat de oorzaak zou kunnen zijn was daar geen echt antwoord op. De eigenaar van destijds was inmiddels met pensioen, maar zei dat hij zou proberen om voor ons nieuwe planten te krijgen bij de huidige eigenaar. Ik dacht daar hoor je nooit meer wat van, maar toen belde hij dat we 12 planten konden komen ophalen. Dat vonden we zo super!

Fam. Van Musscher,

Zuidwolde

