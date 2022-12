’Vakbonden op de barricade’

Sinds de jaren ’80 is het loonaandeel van wat verdiend wordt, gedaald van 92% naar 75%. Werkgeversclub VNO zei ooit te streven naar 85%. Je zou denken, voldoende ruimte bij ondernemers om hoger loon en andere kosten niet af te wentelen. Het tegendeel is waar. Kosten worden afgewenteld door hogere prijzen. Er is maar één ding wat helpt werknemers hun deel te laten krijgen. Dat is organisatie in vakbonden en de strijd aangaan als werkgeversclubs weer voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.

A.P. van Dijk, Drachten