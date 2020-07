Uitslag Stelling: ’Dokken voor coronaschade’

Volgens het CBS is er sprake van een prijsinflatie van 1,6 procent ten opzichte van juni vorig jaar. Met name benzine, tabak en kleding zijn duurder geworden. „Als het zo doorgaat kan niemand straks nog iets kopen”, reageert een ongeruste respondent hierop. De meeste deelnemers merken de prijsstijging vooral in de supermarkt: „Boodschappen doen is niet leuk meer. Nog minder halen dus en de broekriem maar weer strakker aantrekken.”

Voor deze verhoging van supermarktprijzen is weinig begrip: „Albert Heijn heeft enorm veel winst gemaakt in de eerste crisisweken, een omzet vergeleken met die van kerst. Schandalig om dan nu de prijzen van allemaal A-merken te verhogen.” En, wordt de crisis niet aangegrepen om de prijzen omhoog te gooien, vraagt men zich af. „Supermarkten en leveranciers maken misbruik van de situatie“, klinkt het. Daarbij hebben niet alleen de prijsverhogingen, maar ook bepaalde coronamaatregelen invloed op de portemonnee: „Ik geef meer uit omdat ik nu alles moet pinnen. Normaal heb ik contant geld voor boodschappen. Nu schrik ik steeds van wat ik allemaal hebt gepind!”, vertelt iemand.

Het is dus sappelen voor de meesten. Daarom is men over het algemeen niet bereid om extra te betalen om de coronaschade te compenseren. Amper een derde betaalt graag wat meer voor een drankje op het terras om de horeca er enigszins bovenop te helpen. Een van hen: „Dat bedrijven tijdelijk hun prijzen verhogen om zichzelf te redden is terecht. De Belastingdienst draait gewoon door en heft als vanouds, dus ze moeten wel.” De meerderheid gaat hier echter tegenin: „Nu allemaal onder het mom van corona, maar hetzelfde gebeurde destijds met de invoering van de euro waar het veel horeca- en supermarktondernemers ineens heel goed voor de wind ging.” Iemand voegt daar aan toe: „Onze lonen zijn herbekeken maar ondernemers hebben van guldens euro’s gemaakt”.

Velen vinden het onacceptabel dat de prijsstijging in Nederland aanzienlijk hoger is dan in andere EU-landen en dat hier niets aan gedaan wordt. De Duitse regering verlaagde tijdelijk de btw om de economie aan te jagen. „Waarom kan dit bij onze oosterburen wel?”, vraagt iemand. „Laatst bij het winkelen in Duitsland schrok ik van de prijsverschillen! Een btw-verlaging zou hier zeer welkom zijn!” Veel grensbewoners geven dan ook aan voor zowel benzine als andere goederen naar de buren de gaan.

De stemmers verwachten dat het nog minstens twee jaar duurt voordat we weer terug zijn op het niveau van voor corona. „Ondertussen betaalt de burger de schade”, vreest men. Een enkeling is minder somber: „Nederland heeft het er goed vanaf gebracht vergeleken met andere landen. Kijk hoeveel vrijheid we hier hebben gehad. We kunnen best iets extra’s betalen.” En die stijging valt ook wel mee, stelt deze groep. „Supermarktprijzen fluctueren altijd, een paar euro meer of minder merk je niet.” En voor sommigen pakt het best gunstig uit: „Niet uit eten, niet reizen, we houden juist geld over!”