’Voorschotten toeslagen nu uitbetalen’

Er is sprake van een meedogenloos regime waarbij de betrokkenen geweten moeten hebben welke enorme mentale - en financiële schade zij aan de ouders aan het toebrengen waren. Het kabinet zou nu een grootmoedig en voorlopig gebaar moeten maken door over te gaan tot het uitbetalen van voorschotten. Dan maar achteraf repareren waar nodig. Waar een wil is, is een weg.

R. Mondelaers,

Bunschoten-Spakenburg