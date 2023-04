’Nederlandse belangen vertegenwoordigen’

In de aankomende drie jaar worden er 75.000 asielzoekers per jaar verwacht, daar komen de nareizigers bij dus in 3 jaar tijd is dat 3 of 4 keer een stad als Leeuwarden. Intussen doen de verantwoordelijke politici niets anders dan roepen dat ze er niets aan kunnen doen want het moet van de EU. Het zijn echter diezelfde politici die steeds meer zeggenschap en beslissingsbevoegdheid aan de EU geven. Politici zijn steeds meer bezig met excuses verzinnen voor alles wat misgaat en vooral roepen dat het hun schuld niet is. Misschien moeten politici eens op zoek naar hun ruggengraat om dan uiteindelijk eens te doen waarvoor ze gekozen zijn...het Nederlands belang vertegenwoordigen.

B. Weijsman