’Gedrag Wiersma niet te tolereren’

Dennis Wiersma, VVD-minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs, heeft zich schuldig gemaakt aan ongewenst gedrag op zijn departement, weet Jan Muijs.

Hij voerde daar onder zijn personeel een waar schrikbewind dat alle perken te buiten ging en ging tekeer als een ongeleid projectiel. Een normaal gesprek met hem was niet mogelijk. Met slaande deuren en met overslaande stem ging hij door het lint en gaf hij te kennen hoe hij over zijn personeel dacht. Mensen zelfs in tranen achterlatend en tientallen medewerkers die zich ziek meldden en zelfs ontslag namen. Dit gedrag als minister kán toch niet!

Jan Muijs, Tilburg