Johan Derksen: ’Geen mooier moment om de stekker eruit te trekken’

In Veronica Inside van maandag 15 juni kwam de Akwasi-grap Johan Derksen ter sprake. Ⓒ Foto VERONICA

Sinds Johan Derksen precies twee weken geleden in Veronica Inside ter verantwoording werd geroepen om zijn veelbesproken grap over Akwasi, hield hij zich betrekkelijk op de vlakte. In deze opinierubriek zet Derksen zijn gedachten uiteen.