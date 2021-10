Brief 1: ’Pensioen als speelbal van deugmafia’

Bij alle ophef over de fossielvrije deugkoers van het ABP zal menig deelnemer met verwondering kennisnemen van wat de deelnemers van het ABP kennelijk wensen wat betreft de wijze van beleggen door hun pensioenfonds.

De oplossing is, zoals altijd, simpel. Eenmaal per jaar jaar zendt het ABP zijn deelnemers een pensioenoverzicht. Voeg hier een een keuzeformulier aan toe met de keuze tussen normaal beleggen of beleggen via het deugmodel; niet-fossiel, niet-zus, niet-zo, etcera. Want het houdt natuurlijk niet op met niet-fossiel.

Dan kan iedere deelnemer kiezen hoe zijn pensioenpotje wordt belegd en is er sprake van een echte keuze van de deelnemers. Tenslotte is het hun pensioen! Dat pensioen dient geen speelbal van de deugmafia te zijn.

Hans Ellenbroek, Noordwijk

