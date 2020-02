’Kind heeft behoefte aan begrenzing’

Moeten deze jongeren overdag niet gewoon naar school? En waar zijn de ouders of zijn die ook van het padje af? Als zulke jonge kinderen met wapens op zak op straat rondzwerven, dan is er duidelijk iets goed mis met de opvoeding. Ik vraag mij af of een hoge boete aan de ouders dit gaat verhelpen. Jongeren hebben een puberbrein en zien weinig tot geen gevaren. Bovendien worden ze via allerlei ellende op social media erg beïnvloed.

Ouders of voogden moeten meer interesse voor en betrokkenheid bij hun kind(eren) tonen. Zo is controle op het bezoeken van websites geen overbodige actie, lijkt mij.

Als je als stel kinderen krijgt, dan moet je ook beseffen dat je leven 180 graden draait en je een heel ander leven gaat krijgen. Je zorgeloze ’swipe en/of Netflix-leventje’ is voorbij.

Je moet zorg en aandacht besteden aan de echte wereld, te weten je eigen kinderen en niet aan de digitale wereld. Want sommige ouders zijn hieraan verslaafd.

Marcel Brouwer,

Culemborg