’Diversiteit aan partijen goed’

Een kiesdrempel bestaat al want voor één Kamerzetel heb je ca 60.000 stemmen nodig. Sommige kleine partijen hebben zich bewezen en de echte solisten, of zetelrovers, worden vanzelf door het electoraat afgestraft. De diversiteit aan partijen maakt ons land juist zo mooi. En ik vind de verkiezingsuitslag helemaal niet zo rechts. Met name de PVV heeft, behoudens haar migratiestandpunt, een links programma. Daarbij is het een feit dat we een coalitieland zijn en iedere partij bij deelname aan een regering water bij de wijn moet doen.

P. R. Diderik, Apeldoorn