’Overschot nieuwe baantjes’

In 2011 waren er in Nederland rond de 50.000 horecazaken. In 2021 was dat aantal gegroeid naar 72.000. Maaltijdbezorger is een nieuw beroep en daarvan zijn er inmiddels al ruim 50.000 in Nederland. Ook pakketbezorgers en boodschappenbezorgers zijn nieuwe banen. Deze hebben back-up kantoren en magazijnen die bemand moeten worden. Ook hebben ze vervoersmiddelen nodig die onderhouden moeten worden. Als gevolg hiervan zijn er in andere sectoren personeelstekorten.

Robert van Meerendonk, Amsterdam