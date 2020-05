Uitslag Stelling: Ongerustheid begrijpelijk

Ruim een op de drie vindt het een goede beslissing dat de lagere scholen deze week weer open mochten, 17% vindt dat ze sowieso nooit hadden moeten sluiten. „Het is goed voor de kinderen en voor de ouders dat de scholen weer beginnen. Het geeft de ouders wat meer lucht en de kinderen wat meer structuur en afleiding”, licht iemand toe.

Ruim 40% daarentegen vindt het nog te vroeg. „Laat de scholen dicht en begin in het nieuwe schooljaar weer met frisse moed”, zegt een van hen. Velen vinden dat er nog te weinig bekend is over het besmettingsgevaar van kind naar volwassenen. „Het is de vraag of kinderen de besmetting doorgeven, maar de ouders doen dat zeker en die gaan nu ook op pad naar de scholen en komen zo met elkaar in contact.”

Volgens het RIVM zijn kinderen nauwelijks een bron van besmetting bij corona maar de meeste stellingdeelnemers hebben daar toch hun twijfels over. „Geen enkel onderzoek heeft nog voldoende bewezen dat het besmettingsgevaar door het openstellen van scholen niet oploopt. Kinderen zijn flexibel en lopen heus niet al te grote achterstand op als ze pas na de zomervakantie beginnen”, zegt iemand die zelf jaren voor de klas heeft gestaan.

Bijna 40% maakt zich minder ongerust. „Ergens moet een begin gemaakt worden met het opheffen van de lockdown. Begin dan bij de groep waar het minst te vrezen valt”, luidt een reactie. Een ander: „Dit virus houden we nog wel even en we kunnen kinderen niet al die tijd thuishouden. Zolang zieke kinderen maar thuis blijven en ouders bij het naar school brengen de 1,5 meter in acht nemen. Dat vergt discipline.”

De meerderheid heeft begrip voor leerkrachten die thuis blijven omdat ze bang zijn besmet te raken of hun naasten te besmetten, maar 34% vindt dat ze niet moeten zeuren. „Kijk naar de mentaliteit van zorg- en supermarktpersoneel. Daar kunnen ze nog wat van leren.”

Veel scholen kiezen ervoor de kinderen om de dag een hele dag naar school te laten komen, sommige scholen vijf dagen per week een halve dag. De meeste respondenten zijn voorstander van hele dagen en begrijpen niet dat er scholen zijn die daar vanaf wijken. Iemand schrijft: „Halve dagen geeft onnodig veel geloop en gedoe met de kinderopvang.” De meerderheid vindt dat de regering duidelijkere richtlijnen hierover had moeten geven.

Een respondent stelt dat de scholen voor een onmogelijke opgave staan. „Anderhalve meter handhaven is onmogelijk en voor de helft thuis lesgeven en de helft op school is een te zware opgave voor de leerkracht.” Een andere respondent brengt hulde aan het onderwijs voor het werk dat ze de afgelopen weken hebben verzet. „Ga er maar aan staan om in korte tijd alles te regelen.”

Bij 50% van de respondenten bestaat de vrees dat het openstellen van de scholen tot een toename van coronabesmettingen zal leiden. Maar iemand zegt: „Iedere stap die we nu maken is spannend”. Een ander stelt: „We zullen het zien over twee weken. „Dan weten we of het een goede beslissing is geweest.”