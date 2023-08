’Verplaats werk naar arbeiders’

Frank van Gool, oprichter en CEO van Otto Holding en KaFra Housing, stelt dat wij arbeidsmigranten hard nodig hebben (De Kwestie, 5/8). Is dit werkelijk zo?

Denk eens aan vele banen die geen tot geen enkele maatschappelijke waarde hebben. De uitdijende consultancy en financiële sector. Banen in de marketing. De overheid die voor haar beleid enorm veel communicatieadviseurs nodig heeft.

Daarbij wordt al decennia werk verplaatst naar waar de arbeiders te vinden zijn. Is de vraag gesteld welke werkgelegenheid prima naar bijvoorbeeld Polen verplaatst zou kunnen worden?

Regulering is daarmee op z’n plaats zodat we deze vragen vooraf stellen voordat we in Nederland overgaan tot het binnenhalen van grote aantallen arbeidsmigranten.

Het zou goed zijn als meer mensen in Nederland weer een maatschappelijk relevante baan hebben.

Daarnaast is het positief voor de vele ruimtelijke vraagstukken waarmee Nederland te maken heeft.

En fijn voor de arbeidsmigrant om in eigen land hetzelfde werk te kunnen uitvoeren. Daarmee maakt SP-leider Lilian Marijnissen de juiste analyse.

B. Stolk, Waddinxveen