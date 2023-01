’NS faalt opzichtig bij evacuatie trein’

Een volle intercity-trein van Den Haag naar Enschede stond donderdagavond uren lang stil bij Moordrecht. Technische problemen waren de oorzaak. Dat kan natuurlijk gebeuren. Wat eigenlijk niet kan is dat de NS pas na drie en een half uur begon met het evacueren van de treinreizigers. Door de storing was er ook drie en een half uur geen verwarming en licht. En de informatievoorzienung liet het ook helemaal af weten. Nog een geluk bij een ongeluk dat de buitentemperatuur in 'hartje winter' een graad of 10 boven nul was. Maar voor hetzelfde geld had het ook 10 graden ónder nul kunnen zijn.

Ja, wat dan? De NS is ernstig tekort geschoten in zijn zorgtaak. Ik mag toch hopen dat hier lering uit wordt getrokken en dat dit een eenmalig feilen is geweest.

Jan Muijs, Tilburg