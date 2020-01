Ombudsman: Problemen met de schuldsanering

Maar bij Veronique lukt het niet om een minnelijke regeling te treffen. De schuldeisers gaan niet akkoord met het voorstel van de schuldhulpverlening. De enige optie die over is, is de wettelijke schuldsanering (Wsnp). Die moet je aanvragen bij de rechtbank. Maar: Veronique weet niet dat die regeling bestaat. En dus doet ze geen aanvraag. Zo komt ze nooit uit de financiële ellende.

Zoals Veronique zijn er veel meer mensen. Ze zitten diep in de schulden en komen daar niet uit. Ook niet met hulp van de gemeente. Voor die mensen is de wettelijke schuldsanering vaak de laatste mogelijkheid om een schone lei te krijgen.

Wij vinden het dan ook zorgelijk dat steeds minder mensen zich aanmelden voor de wettelijke schuldsanering. Terwijl het aantal mensen met schulden niet is gedaald. En het aantal mensen dat met een minnelijk traject (via de gemeente) uit de schulden komt ongeveer gelijk blijft.

Daarom zijn we deze week een onderzoek gestart. We willen weten wat er gebeurt met mensen bij wie het minnelijk traject mislukt.

Weten zij de weg naar de wettelijke schuldsanering te vinden? Lopen ze tegen problemen aan bij het indienen van de aanvraag? En wat als de rechtbank die afwijst?

Voor ons onderzoek praten we met schuldhulpverleners en instanties. Maar we willen ook weten wat mensen met schulden zelf ervaren. Daarom komen we graag in contact met mensen bij wie het minnelijke traject (via de gemeente) niet is gelukt. En die daarna niet in de wettelijke schuldsanering terecht zijn gekomen.

Geldt dat voor u? Dan hopen we dat u mee wilt doen met ons onderzoek. We stellen u dan via de telefoon enkele vragen over uw ervaringen. U kunt zich aanmelden door ons te mailen op [email protected]. Of door te bellen naar ons gratis nummer 0800 33 55 555.

Eind mei ronden we ons onderzoek af. Op deze plaats komen we daar dan zeker op terug!

*gefingeerde naam