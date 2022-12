Uitslag stelling: ’Sprankje hoop voor 2023’

Veel respondenten reageren negatief op de vooruitzichten van 2023. Toch zijn er ook die lichtpuntjes zien. Een reactie: „Hoopvol en positief moet je blijven en roeien met de riemen die je hebt.” Een andere stemmer houdt de moed erin. „Ik blijf hoopvol, zonder de overtuiging dat het ooit beter zal gaan.” De Russische invasie in Oekraïne vinden veruit de meeste respondenten de belangrijkste gebeurtenis van 2022, gevolgd door de vluchtelingencrisis en de hoge inflatie. Een stemmer: „Waarom duurt die oorlog zo lang, en waarom kan de VN hier niets aan doen? Hoe lang moet Oekraïne nog lijden?” Een positieve respondent: „Ik hoop dat eindelijk de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne beter gaan verlopen en er vrede komt.” Als het grootste maatschappelijke probleem van dit moment noemen de meeste stemmers de vluchtelingencrisis. Daarna komen armoede en inflatie en woningnood. Een respondent: „Als er oorlog blijft, moeten we zo veel vluchtelingen opvangen, dat kan niet goed blijven gaan.” Een andere reactie: „Hét maatschappelijke probleem van dit moment? Onze regering.”

Het vertrouwen van de Nederlanders in de politiek is nog nooit zo laag geweest. Bijna niemand gelooft dat dit komend jaar beter zal worden. Veel respondenten geven het huidige kabinet dan ook de schuld van alles wat er misgaat in Nederland. Twee derde van de respondenten gelooft niet dat het kabinet het komende jaar gaat overleven. Een stemmer: „Dit kabinet heeft geen idee van wat er leeft in Nederland en ze doen maar wat.” Een respondent heeft zijn hoop gevestigd op de verkiezingen voor de Provinciale Staten. „Hopelijk wordt het kabinet weggestemd in de Eerste Kamer.”

2022 wordt een ‘scharnierjaar’ genoemd, een jaar waarin allerlei grote veranderingen worden ingezet. De ene helft van de respondenten ziet dat zo, de andere helft juist niet. Een stemmer: „In de zin dat alle slechter gaat worden. In 2023 gaan we de crisis meer voelen, in 2024 wordt die pas echt diep.” Een andere stemmer: „Klimaatverandering gaat nog meer gevolgen hebben en de crisis wordt daardoor dan nog dieper.”

Bijna niemand van de stemmers gelooft dat ondanks loonsverhogingen en pensioenverhogingen dat Nederlanders het beter gaan krijgen. Een mkb’er meldt: „Ik zie de toekomst somber in. Ik moet nu belasting en steunpakketten terugbetalen en houd onduidelijkheid over de energierekening. En bedankt!” Iemand ander: „Als hardwerkende middenklassers krijgen we geen enkele steun. Dat terwijl wij aan het einde van de tweede week van de maand geen geld meer hebben om boodschappen te doen en dat met twee pubers.”

Voor zichzelf zijn de deelnemers ook niet optimistisch. Een meerderheid gelooft niet dat 2023 een beter jaar gaat worden. Een stemmer: „Ik ben bezorgd voor mijn kleinkinderen, met al die vluchtelingen, armoede en woningnood.” Iemand anders: ,,De verdraagzaamheid neem zienderogen af. Triest en jammer. Dus laten we er in kleine kring maar het beste van maken: ophouden met zeuren en lief zijn voor elkaar.”