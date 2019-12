Brief 2 ’Burger is de klos’

Gebrek aan kennis, kritisch vermogen en eigen analytische vaardigheden wordt pijnlijk duidelijk. Het was en is hun taak in dienst van de burger! De hele energietransitie is gericht op het elektrificeren van de samenleving en uitbanning van fossiele brandstoffen. Iedereen weet dat het elektriciteitsnetwerk daar niet voor is ontworpen. Een verdubbeling ervan zou mij niet verbazen. Daarnaast moet de burger zijn huis gaan verbouwen om het geschikt te maken voor elektrische verwarming. De kosten worden altijd uit de zak van de burger betaald, hetzij via de belastingen, hetzij direct via de energierekening.

Niek Groenendijk

