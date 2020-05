En wat schetste mijn verbazing! Medewerkster Candice stuurde me nog twee verpakkingen toe plus een aantal Marsrepen omdat ik Mars van mijn achternaam heet en vaak Marsrepen uitdeel als we iemand ergens een plezier mee willen doen!

Hulde voor deze medewerkster en ik blijf fan van jullie!

Anna M. Mars