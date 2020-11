’Voor goede zorg moet men betalen’

Ten eerste maken zorgverzekeraars geen winst. Het zijn instanties zonder winstoogmerk, ze houden soms geld over maar dat vloeit direct weer terug naar de leden. Ook in 2020 wordt er weer geld gebruikt uit de reserves om de premie te matigen.

Ten tweede hebben zorgverzekeraars de wettelijke verplichting om reserves aan te houden, dit is geen vrije keuze.

Dat de premies oplopen komt doordat er meer ouderen zijn, betere behandelmogelijkheden, duurdere apparatuur en medicijnen en hogere salarissen. En: iedereen wil zelf graag de beste behandeling, ongeacht de kosten.

Wat betreft de inkomensafhankelijke premie: die is er al. Als je in loondienst bent betaal je een inkomensafhankelijke premie van 6,7%, als je pensioen hebt of een eigen inkomen betaal je 5,45%. Dit bovenop je ziektekostenpremie. Bovendien: de kosten voor een behandeling zijn voor iedereen gelijk.

En terug naar een ziekenfonds? Denkt u dat een leger ambtenaren dat nodig is om de taken van de verzekeraars over te nemen goedkoper werkt dan de huidige organisaties?

G. van Dijk, Veenendaal