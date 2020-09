De Kwestie: ’De euro is gewoon diefstal!’

De reageerder met de veelzeggende naam Mijn gulden terug vond de overgang in 2002 al volstrekt overbodig: „Was die euro nodig voor onze economie? Welnee! Denemarken, Zweden, Engeland en Polen hebben dat ding nooit ingevoerd en de economie heeft daar gemiddeld beter gedraaid (ja, ook in het VK van vóór de Brexit). Noorwegen en Zwitserland hebben als niet-EU landen ook hun eigen munt en draaien nog beter. Ik vraag u: wij liepen hier vóór de invoering van die rotmunt toch ook niet in berenvellen rond? Integendeel. Nederland presteerde toen al beter dan het gemiddelde EEG-land.”

Met de EEG is een samenwerkingsverband genoemd waar we nog wel heimwee naar hebben. AdamSmith1776: „Stop met de euro en neem afscheid van de EU. Een stap terug naar de goed werkende EEG zal niemand de politiek kwalijk nemen, eerder toejuichen.”

"Wij zouden het beter krijgen met de euro en de EU, maar het tegendeel is waar gebleken."

Anderen wijzen erop dat Nederland ook toen een netto-betaler was. „Al zolang de EEG bestaat, moet NL meebetalen aan de instandhouding van de Franse landbouw en dan heb ik het over de jaren zestig. Frankrijk was ’de graanschuur’ van Europa. Veel van die bedrijven bestaan echter alleen maar dankzij de Europese subsidie”, zegt Piet_baremans51.

Ergernis

Dat netto-betalen en zuinig leven in vergelijking met andere - zuidelijke - landen, ergert velen. Kweenie legt uit: „Wij Nederlanders hebben altijd moeten bezuinigen, altijd hebben we er zelf veel op toe moeten leggen. Wij zouden het beter krijgen met de euro en de EU, maar het tegendeel is waar gebleken.”

Toch is het niet alleen maar kommer en kwel. Enkelen onder u zien wel voordelen aan de euro. Het wegvallen van de wisselkoersen, bijvoorbeeld. P_Jansen betoogt: „Het verschilt natuurlijk per land of deelname aan de EU en deelname aan de euro aantrekkelijk is. Het is volledig afhankelijk van hoe de economie van het land in elkaar zit, vandaar ook dat sommige Europese landen geen deel uitmaken van een EU of een euro. Nederland echter is van oudsher een handelsland, daar hebben wij onze welvaart aan te danken. Daarom stond Nederland ook bij de oprichting van de EU en de euro, wat ons ook veel welvaart heeft gebracht. Immers vóór de euro hadden wij de gulden en maakten wij deel uit van het oude EMS-stelsel wat ons bakken met geld kostte. Daar wilden de rijkere landen van af en toen kwam de euro.” Ook Emilepeters is voor de euro: „De euro is hard op weg de sterkste en de belangrijkste munt van de wereld te worden. Ook de dollar en het Britse pond hebben te maken met zwakke regio’s. Als Nederland uit de euro zou stappen zouden wij op dit ogenblik meer kwijt zijn aan wisselkoersen bij onze import en export dan aan de zwakke eurolanden.”

Prijs

Goed, maar alleen die wisselkosten zullen toch niet doorslaggevend zijn? Nee, zeker niet, zegt Dave Godschalx: „Het gemak van de euro is echt prachtig; zonder wisselkoersen eenvoudig in tal van landen kunnen betalen. Maar om eerlijk te zijn, vind ik niet dat dit de hoge prijs van de euro waard is. De voordelen wegen niet meer op tegen de hoge kosten die ervoor betaald moeten worden. Heel jammer.”

"Toenmalig minister Gerrit Zalm zou nu nog veroordeeld moeten worden omdat hij onze gulden zo verkwanseld heeft"

De euro was helemaal niet zo’n slecht idee, maar de invoering liet veel te wensen over. Dat begon al, zo merkt een aantal reageerders op, met de koers waartegen Nederland in de euro stapte. Anniesprunken: „Toenmalig minister Gerrit Zalm zou nu nog veroordeeld moeten worden omdat hij onze gulden zo verkwanseld heeft, terwijl hij van tevoren wist dat de zuidelijke landen daar niet klaar voor waren.” Daar ligt het grote pijnpunt bij velen: niet zozeer de munt, maar het ongelijke speelveld binnen de lidstaten wekt wrevel op. Waarom moeten we in Nederland veel meer betalen voor brood en benzine - om maar wat te noemen - en tegelijkertijd meebetalen aan de problemen van de landen waar de prijzen lager liggen, de pensioenleeftijden - mogelijk - ook lager liggen en waar geen uitzicht is op een verstandiger economisch beleid?

Daar hadden de politici in 2002 aan moeten denken, zo vinden veel reageerders. Cornelia1959 zegt: „De euro had pas als allerlaatste ingevoerd moeten worden, dus nadat alle lidstaten dezelfde regels en ideeën zouden onderschrijven op politiek en maatschappelijk terrein. Dat gaat nooit lukken.” Dat denkt ook Wijzelf: „De euro moest er zo nodig komen, terwijl iedereen met gezond verstand begreep dat je ongelijkwaardige economieën niet zomaar gelijk kan stellen.” Pieter_2018: „Bij de invoering van de euromunt is nagelaten om ook de sociale en fiscale structuren in de landen te harmoniseren. Hierdoor konden alle eurolanden hun eigen financiële en fiscale koers blijven varen, hetgeen nu nog te zien is in het verschil in belastingstelsels en bijvoorbeeld pensioenleeftijden.”

Splitsen

En wat moeten we dan nu? Berexstone over die vraag: „De euro moet - alhoewel afschaffen beter is - dan maar gesplitst worden in een neuro en een zeuro. De neuro is voor de kapitaalkrachtige landen en dient louter voor handel en nationaal betaalmiddel, niet langer meer als geld voor transfers naar het zuiden. De zeuro is voor de arme(re) zuidelijke landen die dan de munt kunnen devalueren zoals ze willen. Uiteraard zal er een korte overgangsfase zijn waarin de garantiefondsen angstig zullen zijn, maar als ze zien dat de neuro-staten sterk genoeg zijn is dat zo voorbij. De EU moet daartoe weer louter de EEG worden van vóór het Verdrag van Maastricht.”

"We hadden een sterke gulden, uitstekende grensbewaking, goede export-faciliteiten, met daarbij een prachtige haven in Rotterdam"

Ook O_Kahn wil „denken in oplossingen. De EU moet inderdaad terug naar samenwerking op de EEG-manier. Daarbij de Euro splitsen in drie munteenheden (noord-, zuid- en oosteuro). Wel moet Nederland tegelijkertijd met het VK een (afzonderlijke) unie beginnen, dan is een Nexit niet nodig: daar kunnen Nederland en het VK alleen maar veel beter van worden!” Die splitsing in drie munten wordt door meer mensen als kansrijk gezien. Ook Kue_b is daar voor: „De euro op zich hoeft geen mislukking te zijn, maar een split tussen zuid en noord en oost zou erg welkom en eerlijk zijn. Daarnaast moet de EU - zoals het ooit begon - terug, het is veel te ver doorgeschoten. We gaan onze nationaliteit en soevereiniteit verliezen op deze manier.”

Sterke gulden

En dat is jammer, want we hadden het best goed, zegt Laantje26: „Even mijmeren? We hadden een sterke gulden, uitstekende grensbewaking, goede export-faciliteiten, met daarbij een prachtige haven in Rotterdam. De EEG functioneerde goed en ons land was redelijk schoon met het kleine oppervlak wat ons toebehoort!” En toen kwam de euro. Jnmvdp tenslotte: „’Europa’ is nadelig voor de hardwerkende succeslanden en de euro is diefstal!”