Brief 1 ’PFAS-norm nog steeds absurd laag’

Het lijkt zoveel 0,1 van iets. Welnu 0,1 microgram is 0,000000001 procent rekende de heer Van der Heijden ons even voor. En waarom deze ’hoeveelheid’? Dit was de grens van wat nog meetbaar is. Over volslagen idiotie gesproken. Nu is het dus verhoogd, maar nog steeds een hoeveelheid die zelfs door de milieudeskundigen als belachelijk wordt beschouwd. En de schade die paniekvoetbal opleverde, die rust op de schouders van de ondernemer, zoals altijd.

Reinier Voogd, Limbricht.

