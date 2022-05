Ik weet nog wat ik dacht: Femke, doe dit nou niet

Binnenland

Minister Yeşilgöz woest over bedreigingen Halsema: ’Om je kapot te schamen’

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) is niet te spreken over de bedreigingen die de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema over zich heen krijgt, nu er geen openbare huldiging mogelijk is als Ajax landskampioen wordt. Ze zegt dat de burgemeester niet anders kan dan de veiligheid voorop t...