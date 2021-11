’Lak aan coronaregels’

Ik ben bij twee supermarkten geweest. Tot mijn grote verbazing had zeker een derde van de mensen geen mondkapje op. Ook zijn er veel restaurants die de coronacheck niet uitvoeren. Die zijn er nog steeds niet van overtuigd dat het nodig is. En als er dan weer een lockdown komt, klagen zij het hardst. Probleem is, is dat er niet of nauwelijks gehandhaafd wordt.

Aad van Leeuwen, Tilburg