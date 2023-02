’Geen loonsverhoging, maar belastingverlaging’

Alom in den lande wordt gestreden met onder meer stakingen voor loonsverhogingen van soms zelfs meer dan 10%. Maar loonsverhoging leidt tot prijsverhoging van bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen. Het maakt ook dat werkgevers het steeds moeilijker krijgen om personeel te houden, laat staan nieuwe mensen te werven.

Het is de beroemde en beruchte spiraal.

Veel beter zou het zijn als de belastingen eens zouden worden verlaagd. Bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting of de acchijnzen: van elke liter benzine gaat zo'n beetje de helft van de prijs naar de Staat. Kijk ook naar de btw op alles en dan vooral op arbeid. Ze zouden kunnen worden verlaagd.

Op die manier houden mensen meer over van hun inkomen, hebben ze meer te verteren, meer armslag. Dit is een oproep aan mevrouw Kaag: Verlaag de belastingen nú! En kom niet met smoezen dat het niet kan. Omhoog kan altijd, per direct. Waarom verlagen dan niet? Dat is onwil.

W. Praal, Capelle aan den IJssel