’Over 60 jaar CO2-neutraal’

60 jaar om weer een biomassa op te bouwen die gelijk is aan de bij de kap geroofde biomassa. Als je een bos kapt in bv. Letland dan moet je het hout drogen, chippen, 1000 km vervoeren per vrachtwagen en schip. Met het verbranden van de houtchips komt C02 vrij—in Letland rotten de ondergrondse delen van het bos weg en komt er daar ook veel CO2 vrij. Maar—over 60 jaar is het opwekken van energie door het verbranden van bossen eindelijk CO2 neutraal. De subsidie van 814 miljoen is dan “terugverdiend"—geweldig toch.

Jan Volmuller,

Doorwerth