De Kwestie: ’Is er nu wel of niet een stikstofcrisis?’

Wetenschappers en politici schetsen al tijden een zeer somber (toekomst)beeld van de natuur in ons land, maar schieten intussen amper gaten in de beduidend minder alarmerende visie van wetenschapsjournalist Arnout Jaspers in zijn plotselinge bestseller De stikstoffuik.

Is er nu wel of niet een stikstofcrisis? Stikstofprofessor Jan Willem Erisman en wetenschapsjournalist Arnout Jaspers gaan in op die vraag.

