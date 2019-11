’Megabedrag voor behandeling tbs’ers’

Een simpel rekensommetje leert dat dit 170.000,— p.p. is. Als je dit afzet tegenover het jaarsalaris van een hardwerkende Nederlander is dat wel een onbegrijpelijk, astronomisch bedrag. En maar niet te spreken over de slachtoffers die soms met een enorme last achterblijven.

Het zou goed zijn om met het pamperen van deze lieden eens te stoppen. Laat ze keihard werken na hun veroordeling, zodat ze hun onderkomen, eten, behandeling en schadevergoeding aan de slachtoffers, zelf moeten ophoesten. Met deze methode kun je snel genoeg zien of iemand bereid is om ooit weer eens terug te willen keren in de samenleving.

E. Leijendekkers