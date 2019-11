’Stop de stikstofpaniek en ga eens aan de slag!’

Bouwers kunnen eindelijk de draad weer oppakken, maar reden tot juichen is er niet. Ⓒ ANP

Het is vandaag de Dag van de Ondernemer, maar van een feeststemming is geen sprake onder de nijveraars. Oorzaak: de stikstofcrisis. Hans Biesheuvel vindt dat er nu wel genoeg over is vergaderd. „Wij staan aan de aftrap om de crisis aan te pakken. Nu nog het beginsignaal.”