Maar als ze zo zwaar worden aangevallen en tot op het bot getergd dan kan ik me er wel in vinden dat er wel eens vaker en harder wordt geslagen dan misschien nodig zou zijn geweest. Wat dat betreft zijn het net mensen. En wie niet horen wil moet maar voelen!

We mogen dan ook trots zijn op onze politie. Een heel ánder politieoptreden zien we inmiddels in Rusland. Protesten tegen de oorlog in Oekraïne worden daar niet gedoogd. Met honderden tegelijk worden mensen die vreedzaam protesteren door de politie opgepakt en vastgezet. Mannen, vrouwen of kinderen, het maakt niet uit.

Met grof geweld worden ze weggesleurd en afgevoerd. Wat er verder mee gebeurd? Daar kunnen we slechts naar gissen. Maar zachtzinnigheid komt daar niet in hun vocabulaire voor. Het volk moet voorlopig nog geduld hebben. Er breken ooit nog wel betere tijden aan en dan wordt het tijd voor de grote zuivering onder de politie.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten we bijvoorbeeld ons ook de strapatsen van NSB'ers laten welgevallen. Die voelden zich toen ook heer en meester en konden onder de dekmantel van de Duitsers doen wat ze wilden. Na de oorlog werden ze landverraders -voor zover niet gevlucht- massaal opgepakt en berecht. Dat moet ook gebeuren voor al die Russische agenten die zwaar misbruik maken van hun bevoegdheden.

Dat zal in dat land niet meevallen, maar zolang er strijdbare mensen opstaan als oppositieleider Navalny blijft de hoop op een betere wereld aanwezig. En hoop is voorlopig het enige waar je je daar nog aan kunt vastklampen.

Jan Muijs, Tilburg