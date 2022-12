Premium Het beste van De Telegraaf

Maak excuses voor je eigen praktijken

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

Het is trendy om woorden en namen te veranderen, en om excuses te maken. Vooral in de kringen van GroenLinks is dit het favoriete thema, en dat komt goed uit. GroenLinks is het fusieproduct van de Communistische Partij Nederland (CPN), de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), de Politieke Partij Radicalen (PPR) en de Evangelische Volks Partij (EVP). In de Tweede Kamer is één vergaderzaal vernoemd naar een directe voorganger van Jesse Klaver: de Marcus Bakkerzaal.